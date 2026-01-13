La Jornada 2 de la Liga MX continúa el miércoles 14 de enero con el partido Tigres vs Pumas en el Estadio Universitario. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones.

Tigres vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Pumas es triunfo de 2-1 del equipo regio en la Jornada 2 de la Liga MX.

Tigres vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX, Tigres vs Pumas.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Nicolás Ibáñez y Ángel Correa

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite

Delanteros: Juninho y Jorge Ruvalcaba

Tigres vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Tigres vs Pumas en punto de las 21:06 horas, el miércoles 14 de enero.

La señal de la plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Pumas.

Partido: Tigres vs Pumas

Fecha: Miércoles 14 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Pumas al partido de la Jornada 2 de Liga MX?

Tigres derrotó 2-1 a San Luis en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX, y es favorito para sumar los tres puntos en casa ante Pumas.

Pumas no tuvo un buen debut en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX en Ciudad Universitaria.

Después de tomar una ventaja fortuita sobre Querétaro en casa, Pumas no supo capitalizar ese resultado y terminó cediendo dos puntos como local.

El marcador de 1-1 desató abucheos por parte de los aficionados de Pumas, equipo obligado a sumar en el Estadio Universitario ante Tigres.