La Jornada 2 de la Liga MX continúa el miércoles 14 de enero con el partido Tigres vs Pumas en el Estadio Universitario. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones.
Tigres vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs Pumas es triunfo de 2-1 del equipo regio en la Jornada 2 de la Liga MX.
Tigres vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX, Tigres vs Pumas.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Nicolás Ibáñez y Ángel Correa
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Pedro Vite
- Delanteros: Juninho y Jorge Ruvalcaba
Tigres vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Tigres vs Pumas en punto de las 21:06 horas, el miércoles 14 de enero.
La señal de la plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Pumas.
- Partido: Tigres vs Pumas
- Fecha: Miércoles 14 de enero
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Pumas al partido de la Jornada 2 de Liga MX?
Tigres derrotó 2-1 a San Luis en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX, y es favorito para sumar los tres puntos en casa ante Pumas.
Pumas no tuvo un buen debut en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX en Ciudad Universitaria.
Después de tomar una ventaja fortuita sobre Querétaro en casa, Pumas no supo capitalizar ese resultado y terminó cediendo dos puntos como local.
El marcador de 1-1 desató abucheos por parte de los aficionados de Pumas, equipo obligado a sumar en el Estadio Universitario ante Tigres.