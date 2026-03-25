Tigres vs América abren la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 19 horas, tiempo del centro de México. Transmiten FOX One y Tubi.

Partido: Tigres vs América

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

Tigres vs América: Hora para ver el cierre de la Jornada 14 de Liga MX Femenil

El miércoles 25 de marzo de 2026 se jugará el partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, Tigres vs América, a partir de las 19 horas.

Tigres vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil

El partido Tigres vs América será transmitido por FOX One y Tubi.

Partido: Tigres vs América

Fase: Jornada 14 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llegan Tigres y América a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Tigres vs América se miden en uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil, este miércoles 25 de marzo de 2026.

Tigres y América llegan con los mismo números a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil con 30 puntos en sus cosechas.

Comparten de esa manera el tercer lugar de la Liga MX Femenil, en busca de la cima de la competencia en poder de Rayadas.