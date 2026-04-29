Tigres gana por la mínima ante Nashville en las semifinales de la Concachampions.

Tigres venció a Nashville en el partido de ida de las semifinales por 0-1 para así tener un pie y medio para llegar a la final de la Concachampions 2026.
Marcador final partido de ida de las semifinales de la Concachampions: Nashville 0-1 Tigres.
¿Cómo fue el triunfo Tigres sobre Nashville en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions?
Tigres derrotó a Nashville en la ida de las semifinales de la Concachampions 2026.
Así fueron los goles de la victoria de Tigres sobre el Nashville:
- Minuto 33: Gol de Ángel Correa
Tigres ganó la ida de las semifinales de la Concachampions 2026 por un marcador de 0-1 al Nashville, por lo que tiene un pie y medio en la final del torneo más importante a nivel de clubes en Concacaf.
El posible rival del equipo de la Liga MX saldrá del duelo entre LAFC y Toluca, quienes tendrán su primer partido de semifinales este miércoles 29 de abril.
¿Cuándo jugarán Tigres y Nashville la semifinal de vuelta de la Concachampions?
Tigres y Nashville jugarán la vuelta de las semifinales de la Concachampions el próximo martes 5 de mayo de 2026.
El partido entre Tigres y Nashville se llevará a cabo a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.