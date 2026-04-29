Tigres venció a Nashville en el partido de ida de las semifinales por 0-1 para así tener un pie y medio para llegar a la final de la Concachampions 2026.

¿Cómo fue el triunfo Tigres sobre Nashville en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions?

Así fueron los goles de la victoria de Tigres sobre el Nashville:

  • Minuto 33: Gol de Ángel Correa
Tigres gana por la mínima ante Nashville en las semifinales de la Concachampions. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Tigres ganó la ida de las semifinales de la Concachampions 2026 por un marcador de 0-1 al Nashville, por lo que tiene un pie y medio en la final del torneo más importante a nivel de clubes en Concacaf.

El posible rival del equipo de la Liga MX saldrá del duelo entre LAFC y Toluca, quienes tendrán su primer partido de semifinales este miércoles 29 de abril.

¿Cuándo jugarán Tigres y Nashville la semifinal de vuelta de la Concachampions?

Tigres y Nashville jugarán la vuelta de las semifinales de la Concachampions el próximo martes 5 de mayo de 2026.

El partido entre Tigres y Nashville se llevará a cabo a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.