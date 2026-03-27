Tiger Woods fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, el viernes en el lugar de un accidente automovilístico en el que chocó contra otro vehículo y volcó su Land Rover.

Según el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, Tiger Woods no resultó herido y pudo salir arrastrándose por el lado del pasajero de su vehículo.

Se creía que Tiger Woods estaba afectado por medicamentos, pero fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Tiger Woods se encuentra parado a un costado de su vehículo volcado. (Jason Oteri / AP)

¿A qué hora ocurrió el accidente de Tiger Woods?

El accidente de Tiger Woods ocurrió poco después de las 2 de la tarde del viernes 27 de marzo, no lejos de donde vive el mítico tenista en Jupiter Island.

John Budensiek dijo que Tiger Woods intentó rebasar un camión de limpieza a presión mientras conducía por una carretera de dos carriles.

El Land Rover se desvió para evitar una colisión mientras rebasaba el camión, pero rozó la parte trasera del remolque del camión.

Luego el auto de Woods volcó sobre el lado del conductor.

Tiger Woods ya se ha visto envuelto en este tipo de accidentes

Es la tercera vez que Tiger Woods se ve involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente había sido en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad.

Ese accidente le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos a Tiger Woods, quien dijo después que los médicos consideraron la amputación.

También fue arrestado por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en 2017, cuando la policía del sur de Florida lo encontró dormido al volante de su auto.

Tiger Woods, golfista profesional (Matt Slocum / AP)

Tiger Woods planea seguir jugando golf

Tiger Woods, de 50 años, ha trabajado para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda en septiembre, pero no ha decidido si jugará el Masters del 9 al 12 de abril.

El torneo oficial más reciente de Tiger Woods fue el Abierto Británico en 2024. Woods se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y eso lo mantuvo fuera toda la temporada.