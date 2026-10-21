Santos vs Pumas juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21:10 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Pumas
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN y Disney+
Santos vs Pumas juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Santos vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Santos vs Pumas.
Santos vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs Pumas.
Santos vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Santos vs Pumas podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Pumas
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN y Disney+