Pachuca vs Cruz Azul jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-2 para La Máquina.

Después del resultado en la Jornada 13, Pachuca se ubica en lugar 13 con 16 puntos.

Cruz Azul, por su parte, se quedó con 23 unidades en la tercera posición del Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 1-2 Cruz Azul.

Pachuca vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Pachuca vs Cruz Azul se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Cruz Azul busca mantenerse en los primeros lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Cruz Azul:

Minuto 13: Gol de Gabriel Fernández (Cruz Azul)

Minuto 20: Gol de Francisco Eduardo Venegas (Pachuca)

Minuto 79: Gol de Andrés Montaño (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Cruz Azul en la Liga MX?

Pachuca y Cruz Azul volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Pachuca visita al América el 25 de octubre, mientras que Cruz Azul enfrenta a Querétaro el 25 del mismo mes.