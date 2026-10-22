Puebla vs Rayados jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-4 para la escuadra de Monterrey.

Después del resultado en la Jornada 13, Puebla se ubica en lugar 13 con 16 puntos.

Rayados, por su parte, se quedó con 20 unidades en la séptima posición del Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-4 Rayados.

Puebla vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Puebla vs Rayados se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Puebla con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Rayados en busca de mantenerse en los puestos de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Rayados:

Minuto 17: Gol de Lucas Ocampos (Rayados)

Minuto 31: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)

Minuto 34: Gol de Lucas Ocampos (Rayados)

Minuto 61: Gol de Roberto de la Rosa (Rayados)

Minuto 67: Gol de Facundo Ezequiel (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Rayados en la Liga MX?

Puebla y Rayados volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Puebla visita al Atlas el 25 de octubre, mientras que Rayados enfrenta a Chivas el 24 del mismo mes.