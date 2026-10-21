Chivas vs Necaxa jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-0 para la escuadra rojiblanca.

Después del resultado en la Jornada 13, Chivas se ubica en segundo lugar con 23 puntos.

Necaxa, por su parte, se quedó con 9 unidades en la decimoséptima posición del Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 1-0 Necaxa.

Chivas vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas vs Necaxa se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Chivas con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras Necaxa en busca de salir de los últimos lugares de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Necaxa:

Minuto 77: Autogol de Agustín Oliveros (Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Necaxa en la Liga MX?

Chivas y Necaxa volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Chivas visita a Rayados el 24 de octubre, mientras que Necaxa enfrenta a FC Juárez el 23 del mismo mes.