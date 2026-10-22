Atlas vs América jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-5 para la escuadra de las Águilas.

Después del resultado en la Jornada 13, Atlas se ubica en lugar 5 con 21 puntos.

América, por su parte, se quedó con 27 unidades en la primera posición del Apertura 2026.

Marcador final: Atlas 2-5 América.

Atlas vs América: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Atlas vs América se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlas con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras América en busca de mantenerse en el primer lugar del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlas vs América:

Minuto 26: Gol de Miguel Borja (América)

Minuto 28: Gol de Erick Sánchez (América)

Minuto 59: Gol de Brian Rodríguez (América)

Minuto 62: Gol de Alejandro Zendejas (América)

Minuto 72: Gol de Luis Esteves (Atlas)

Minuto 78: Gol de Ryan Mmaee (Atlas)

Minuto 79: Gol de Kevin Álvarez (América)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y América en la Liga MX?

Atlas y América volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Atlas recibe a Puebla el 25 de octubre, mientras que América enfrenta a Pachuca el 25 del mismo mes.