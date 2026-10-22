Toluca vs Tijuana jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-2 para ambas escuadras.

Después del resultado en la Jornada 13, Toluca se ubica en lugar 3 con 22 puntos.

Tijuana, por su parte, se quedó con 17 unidades en la novena posición del Apertura 2026.

Marcador final: Toluca 2-2 Tijuana.

Toluca vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Toluca vs Tijuana se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Toluca con la necesidad de mantenerse en las primeras posiciones en el torneo, mientras Tijuana en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Tijuana:

Minuto 38: Gol de Elias Manoel (Tijuana)

Minuto 61: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Minuto 65: Gol de Helinho (Toluca)

Minuto 75: Gol de Yael Padilla (Tijuana)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Tijuana en la Liga MX?

Toluca y Tijuana volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Toluca visita a León el 24 de octubre, mientras que Tijuana enfrenta a Santos el 25 del mismo mes.