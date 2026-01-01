Sudáfrica vs Camerún se miden en los octavos de final de la Copa Africana. Revisa cuándo y dónde ver el partido del rival de México en el Mundial 2026, que busca avanzar en su torneo regional.

Partido: Sudáfrica vs Camerún

Fase: Octavos de final

Torneo: Copa Africana

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Agdal Medina Stadium

Transmisión: Claro Sports (por confirmar)

Sudáfrica vs Camerún: Hora para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026; juega Copa Africana

El domingo 4 de enero de 2026 continúan los octavos de final de la Copa Africana con dos partidos, entre ellos el Sudáfrica vs Camerún.

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, enfrenta a uno de los equipos más fuertes y ganadores en la historia del futbol africano.

Sudáfrica vs Camerún: Canal para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026; juega Copa Africana

El partido Sudáfrica vs Camerún iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y la plataforma Claro Sports tiene los derechos de transmisión.

¿Cómo quedó Sudáfrica en la Fase de Grupos de la Copa Africana?

Previo a su partido de octavos de final en la Copa Africana vs Camerún, Sudáfrica derrotó 3-2 a la selección de Zimbabue para amarrar el pase a la siguiente ronda.

Con 6 puntos, Sudáfrica quedó en segundo lugar del Grupo B de la Copa Africana, que encabezó Egipto.

Así quedó el Grupo B de la Copa Africana.

Egipto | 7 puntos

Sudáfrica | 6 puntos

Angola | 2 puntos

Zimbabue | 1 punto

¿Cuáles son los otros partidos de octavos de final de la Copa Africana?

Con 8 partidos de octavos de final continúa la Copa Africana a partir del sábado 3 de enero, entre ellos el duelo Sudáfrica vs Camerún.

Sábado 3 de enero

Senegal vs Sudán

Malí vs Tunez

Domingo 4 de enero

Marruecos vs Tanzania

Sudáfrica vs Camerún

Lunes 5 de enero

Egipto vs Benín

Nigeria vs Mozambique

Martes 6 de enero