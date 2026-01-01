Sudáfrica vs Camerún se miden en los octavos de final de la Copa Africana. Revisa cuándo y dónde ver el partido del rival de México en el Mundial 2026, que busca avanzar en su torneo regional.
- Partido: Sudáfrica vs Camerún
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Copa Africana
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Agdal Medina Stadium
- Transmisión: Claro Sports (por confirmar)
Sudáfrica vs Camerún: Hora para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026; juega Copa Africana
El domingo 4 de enero de 2026 continúan los octavos de final de la Copa Africana con dos partidos, entre ellos el Sudáfrica vs Camerún.
Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, enfrenta a uno de los equipos más fuertes y ganadores en la historia del futbol africano.
Sudáfrica vs Camerún: Canal para ver el partido del rival de México en el Mundial 2026; juega Copa Africana
El partido Sudáfrica vs Camerún iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y la plataforma Claro Sports tiene los derechos de transmisión.
- Partido: Sudáfrica vs Camerún
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Copa Africana
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Agdal Medina Stadium
- Transmisión: Claro Sports (por confirmar)
¿Cómo quedó Sudáfrica en la Fase de Grupos de la Copa Africana?
Previo a su partido de octavos de final en la Copa Africana vs Camerún, Sudáfrica derrotó 3-2 a la selección de Zimbabue para amarrar el pase a la siguiente ronda.
Con 6 puntos, Sudáfrica quedó en segundo lugar del Grupo B de la Copa Africana, que encabezó Egipto.
Así quedó el Grupo B de la Copa Africana.
- Egipto | 7 puntos
- Sudáfrica | 6 puntos
- Angola | 2 puntos
- Zimbabue | 1 punto
¿Cuáles son los otros partidos de octavos de final de la Copa Africana?
Con 8 partidos de octavos de final continúa la Copa Africana a partir del sábado 3 de enero, entre ellos el duelo Sudáfrica vs Camerún.
Sábado 3 de enero
- Senegal vs Sudán
- Malí vs Tunez
Domingo 4 de enero
- Marruecos vs Tanzania
- Sudáfrica vs Camerún
Lunes 5 de enero
- Egipto vs Benín
- Nigeria vs Mozambique
Martes 6 de enero
- Argelia vs Congo
- Costa de Marfil vs Burkina Faso