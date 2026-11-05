Querétaro vs Toluca juegan en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA. Jueves 5 de noviembre a las 20:06 horas, por Fox One y Tubi.

Partido: Querétaro vs Toluca

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026

Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corregidora

Transmisión: Fox One y Tubi

Querétaro vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El jueves 5 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA con el partido Querétaro vs Toluca.

Querétaro vs Toluca: Horario del partido de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Querétaro vs Toluca de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Querétaro vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga Femenil BBVA?

El partido Querétaro vs Toluca podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.