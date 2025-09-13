El béisbol mexicano sigue en crecimiento y como muestra de ello, los Sultanes de Monterrey regresarán al Oracle Park para medirse ante San Francisco Giants de la MLB.

Por segundo año consecutivo la escuadra regiomontana se enfrentará a un equipo de las Grandes Ligas como parte de la pretemporada en 2026 de San Francisco Giants.

Este año los Sultanes enfrentaron en casa a los Red Sox de Boston pero en esta ocasión lo harán en territorio estadounidense confirmando su compromiso de ampliar su presencia en el extranjero.

El Oracle Park en California será el escenario donde Sultanes y Giants se enfrentarán como parte de la pretemporada de las Grandes Ligas en el mes de marzo de 2026.

Será la primera vez que la novena regiomontana enfrente a un equipo de la MLB en territorio estadounidense, esto como parte de una estrategia de San Francisco para estrechar lazos con la afición latina.

The #SFGiants today announce a historic matchup at @OracleParkSF, where the team will host the @SultanesOficial for two exhibition games on March 23 and March 24, 2026.



🎟️ https://t.co/GrCF4AkjxN pic.twitter.com/50lOEKPQCG — SFGiants (@SFGiants) September 12, 2025

¿Cuándo se llevará a cabo la serie de pretemporada de Sultanes de Monterrey vs San Francisco Giants?

El Oracle Park será testigo de una serie sin precedentes, ya que albergará los juegos de pretemporada entre Sultanes de Monterrey y San Francisco Giants.

La serie de pretemporada entre el equipo mexicano y el californiano se llevará a cabo entre los días lunes 23 y martes 24 de marzo de 2026 en la casa del equipo de la MLB.

En esta serie los Giants aprovecharán también para presentar un nuevo uniforme que represente la diversidad de su afición latina. San Francisco suma 8 títulos de Serie Mundial mientras que los Sultanes presumen de 10 títulos en la LMB.