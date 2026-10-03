La Selección Mexicana podría sufrir una baja importante para el partido de esta noche ante Estados Unidos, ya que Hirving “Chucky” Lozano estaría prácticamente descartado para disputar el Clásico de la Concacaf.

De acuerdo con información de Mauricio Ymay, el atacante mexicano no logró completar el entrenamiento del viernes debido a una lesión muscular, situación que habría encendido las alarmas dentro del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

¿Quién ocuparía el lugar del Chucky Lozano?

Ante este escenario, Rafael Márquez ya tendría algunas alternativas para ocupar el lugar del futbolista. Entre las opciones aparecen Orbelín Pineda y el juvenil de Chivas Hugo Camberos, quien podría recibir una oportunidad en un partido de gran relevancia.

La situación del Chucky Lozano se suma a las dudas que México ha tenido durante esta Fecha FIFA por el estado físico de algunos de sus jugadores.

Chucky Lozano apunta a perderse el duelo México vs Estados Unidos. (Adrian Macias / Adrian Macias)

El cuerpo técnico deberá esperar hasta las últimas evaluaciones antes de confirmar oficialmente la disponibilidad del atacante.

Primera prueba difícil para Rafael Márquez

El partido contra Estados Unidos representa una nueva prueba para el proyecto de Rafael Márquez y, de concretarse la baja del Chucky Lozano, el entrenador tendrá que encontrar la fórmula para mantener el desequilibrio ofensivo sin uno de sus jugadores más experimentados.

Por ahora, la decisión definitiva todavía no ha sido anunciada, pero todo apunta a que México tendrá que afrontar el Clásico de la Concacaf sin el Chucky Lozano.