Gilberto Mora podría convertirse en una de las ausencias de México para el partido más esperado de la Fecha FIFA.

La joven figura del futbol mexicano se encuentra en duda para enfrentar a Estados Unidos este sábado, luego de presentar una molestia en el tobillo derecho durante el amistoso ante Perú.

Gilberto Mora disputó el encuentro, pero al finalizar el compromiso tuvo que realizar algunos ejercicios sobre la cancha para evaluar las molestias.

Gilberto Mora no entrenó al ritmo de sus compañeros previo al juego ante Estados Unidos

La situación encendió las alarmas en el campamento mexicano, ya que Gilberto Mora tampoco entrenó este miércoles al parejo de sus compañeros.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su participación en el Clásico de la Concacaf y el jugador será evaluado durante los próximos días.

Gilberto Mora podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión. (David Leah / David Leah)

El cuerpo técnico esperará la evolución de la molestia antes de determinar si el mediocampista está en condiciones de participar en el encuentro frente a Estados Unidos.

México tendrá que esperar para saber si contará con Gilberto Mora

La posible ausencia de Gilberto Mora representaría una baja importante para México, considerando el protagonismo que ha comenzado a adquirir con la Selección Mexicana.

Sin embargo, el cuerpo técnico todavía mantiene la esperanza de contar con él, pues Gilberto Mora tendrá algunos días para recuperarse y será sometido a nuevas evaluaciones antes de conocer su situación definitiva.