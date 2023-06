La Selección Mexicana sub-23 jugará las semifinales del torneo Maurice Revello contra Francia, luego de terminar segundos en la fase de grupos.

La Selección Mexicana sub-23 obtuvo su pase a las semifinales del torneo Maurice Revello, gracias a la derrota de Japón frente a Costa de Marfil; su puntaje los hizo avanzar a la siguiente etapa en la que enfrentarán a Francia.

Ambos equipos llegan empatados con un total de 6 unidades cada uno, por su parte, Francia obtuvo dos victorias y un empate, mientras que el conjunto Tricolor logró dos victorias y una derrota.

“Tras la victoria de Costa de Marfil contra Japón, México está clasificado para las semifinales, asegurándose de terminar mejor segundo en la fase de grupos y, por lo tanto, ¡se enfrentará al equipo francés!”, escribieron en redes.

Y es que, esta será la segunda ocasión en la que México y Francia se enfrenten. El año pasado, en 2022 el Tri cayó 4-1 contra los galos, el técnico al mando fue Raúl Chabrand, quien sigue llevando las riendas del equipo hasta el día de hoy.

✅ 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘́



🇲🇽 Suite à la victoire de la Côte d'Ivoire face au Japon, le Mexique est qualifié pour les demi-finales en étant certain de terminer meilleur deuxième de la phase de poule et affrontera donc l'équipe de France ! pic.twitter.com/gYTYQ2VgrV — Tournoi Maurice Revello #TMR2023 (@TournoiMRevello) June 13, 2023

Selección Mexicana sub-23 vs. Francia: ¿Cuándo se enfrentan?

La Selección Mexicana sub-23 enfrentará a Francia este viernes 16 de junio a las 6:30 horas tiempo del centro de México.

El cuadro Tricolor intentará avanzar a la gran final. Cabe recordar, que el torneo Maurice Revello es amistoso pero tiene el objetivo de poner a prueba a las jóvenes promesas para que adquieran experiencia para los compromisos más relevantes.

La sede es en Francia y participan un total de 12 equipos que se dividen en 3 grupos. La primera edición del Maurice Revello se jugó en 1967.

Marcelo Flores en el Maurice Revello 2023

El jugador que ha brillado por su ausencia es Marcelo Flores la promesa mexicana que juega en el Arsenal. Y es que no ha mostrado buen nivel

Apenas suma minutos y no está en su mejor etapa, en el Maurice Revello no ha podido hacer mucho y no se le ha visto brillar como antes lo hacía.

