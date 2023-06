Las esperanzas de la Selección Mexicana Sub-23 en el torneo Maurice Revello disminuyeron al caer 0-2 con Australia en la última jornada de la fase de grupos, por lo que está casi eliminada y espera una combinación de resultados para avanzar a las semifinales.

En actividad del Grupo B, la Selección Mexicana Sub-23 que dirige Raúl Chabrand cayó tras mostrar su peor desempeño en lo que va del torneo de esperanzas Maurice Revello, luego de haber dejado buenas sensaciones en sus anteriores juegos.

Lo peor de todo para la Selección Mexicana Sub-23 es que ante Australia le bastaba con el empate para avanzar a la ronda de semifinales, mientras que su rival estaba obligado a ganar, para seguir con vida en la competencia de esperanzas.

La Selección Mexicana Sub-23 no pudo evitar la derrota que casi la elimina del torneo de esperanzas

Tras un primer tiempo sin. emociones, Australia salió con más decisión en el complemento para sellar su pase a las semifinales en el torneo de esperanzas, dejando casi eliminada a la Selección Mexicana Sub-23.

Así fue como al minuto 50 cayó el primer tanto australiano en los pies de Noah Botic, quien apareció por el sector izquierdo para meter un zurdazo que dejó sin posibilidades al portero de la Selección Mexicana Sub-23.

Ya con la desventaja en el marcador, la presión se apoderó de la Selección Mexicana, pues necesitaba empatar el cotejo para continuar con esperanzas en el Maurice Revello.

Raúl Chabrand, entrenador de la Selección Mexicana movió sus piezas en busca de la igualada enviando a la cancha a jugadores como Marcelo Flores, Jesús Hernández, Emilio Martínez y Heriberto Jurado.

Sin embargo el rumbo del juego para la Selección Mexicana Sub-23 no cambió mucho, ya que careció de imaginación en la ofensiva para anotar el tanto que le daría vida.

Por el contrario, cerca del final del juego, Marlee François sentenció a la Selección Mexicana Sub-23 al definir con pierna derecha el segundo gol a favor de Australia, resultado con el que la Selección Mexicana Sub-23 corre peligro de quedar eliminada del Maurice Revello.

¿Qué necesita la Selección Mexicana Sub-23 para no quedar eliminada en el torneo de esperanzas?

La derrota de la Selección Mexicana Sub-23 con Australia la deja en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos y una diferencia de goles de +3. Debe esperar la definición del sector C para evitar la eliminación.

La Selección Mexicana Sub-23 aspira a meterse a la siguiente ronda como el mejor segundo lugar, pero en el Grupo C, Marruecos y Japón también tienen esa posibilidad. Los duelos del martes en ese pelotón serán Japón vs Costa de Marfil y Panamá vs Marruecos.

