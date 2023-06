A unas horas de un juego trascendental contra Estados Unidos en el naciente proceso de Diego Cocca con la Selección Mexicana, se reporta una ruptura con algunos jugadores que están cansados del entrenador nacional.

Según información reportada en la columna del Francotirador en el periódico Récord, de manera increíble, hay jugadores de la Selección Mexicana que ya empezaron con sus berrinches contra Diego Cocca, pues no les agrada su forma de trabajo.

“De entrada contarte que al interior de la Selección Mexicana ya hay jugadores que se están cansando de las formas de Cocca, a pesar de que el ciclo aún ni calienta”, señala tajante el columnista en su espacio.

Selección Mexicana.

El malestar en la Selección Mexicana vs Diego Cocca es de muchos jugadores

El Francotirador advierte que las quejas en la Selección Mexicana no sólo es por parte de los jugadores “manoseados en los amistosos que le pagaron a TV Azteca en Mazatlán y a SUM en San Diego y que sirvieron para llenar la tribuna, sino que también hay otros pilares que no comulgan con el entrenador actual”.

“Hay mucha tensión dentro”, destaca el Francotirador sobre lo que pasa al interior de la Selección Mexicana que dirige Diego Cocca.

Y todo esto pasa justo a unas horas de que la Selección Mexicana enfrente a Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, un juego vital en el arranque del proceso del entrenador Diego Cocca.

Rodarían cabezas en la Selección Mexicana; Diego Cocca en peligro

Aunque la victoria de la Selección Mexicana contra Estados Unidos aplacaría cualquier rebelión de los jugadores contra Diego Cocca, el escenario contrario no puede descartarse.

“¿Y si México no gana ni Nations ni Oro? Primero, desde la cabeza de Doña Fede, es decir, La Bomba, no se tentarán el corazón si fallan en las dos. Si se pierde ante EU, tienen Copa Oro para enmendar, pero si no alzan el título, pues están preparados a cortar cabezas”, analiza el Francotirador en su columna.

Lo peor del caso y acorde a las decisiones que se suelen tomar en el futbol mexicano, en la mira no sólo estaría Diego Cocca, entrenador de la Selección Mexicana, pues dice el Francotirador que Duilio Davino, directivo del Tri, no tiene contrato a largo plazo, sino es por este semestre.

Así las cosas en la Selección Mexicana, donde más pronto de lo que se esperaba, el entrenador Diego Cocca la está pasando mal con las actitudes de los jugadores, y con la presión de los brillantes directivos.

