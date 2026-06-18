El cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendió a todos sus seguidores al celebrar la victoria de Colombia ante Uzbekistán cantando una canción nada más ni menos que de su ex, la española, Aitana.

Video que sorprende aún más, pues fue el propio Sebastián Yatra quien compartió el momento en la red social TikTok.

Luego de que Sebastián Yatra fuera una de las celebridades que se dio cita en el Estadio Banorte para el encuentro de Colombia vs Uzbekistán para el Mundial 2026, donde su país salió victorioso con 3-1.

Sebastián Yatra canta Superestrella, canción de su ex Aitana para celebrar victoria de Colombia

A través de un video en TikTok que Sebastián Yatra compartió con su seguidores, el colombiano da de qué hablar, pues se dejó ver cantando Superestrella, canción de su ex Aitana.

Con la que Sebastián Yatra celebró la victoria de 3-1 de su país Colombia vs Uzbekistán en el Estadio de la Ciudad de México para el Mundial 2026 y video en el que se le vio más que feliz con sus amigos.

Y en donde sólo Sebastián Yatra se limitó a escribir en el video “ganó Colombia, te amo México”, sin más referencia a Aitana.

¿Sebastián Yatra mandó indirecta a Aitana, tras cantar canción de su ex en la victoria de Colombia?

El video de Sebastián Yatra cantando canción de su ex Aitana para celebrar la victoria de Colombia causa revuelo entre los seguidores, apuntando si habría mandado alguna indirecta o solo fue una casualidad.

Por lo que en opiniones, para muchos seguidores sólo fue parte de una casualidad musical, y donde Sebastián Yatra no pudo evitar la euforia y no le dio importancia cantar la canción de su ex Aitana.

Otros más apunta que tal vez podría haber sido los efectos de la fiesta mundialista que se aventó Sebastián Yatra, sin embargo, aseguraron que no tiene nada que ver con su ex Aitana, pues los cantantes se separaron desde ya hace casi dos años, en agosto de 2024.