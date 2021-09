No cabe duda de que uno de los principales rivales del Club América es el Club Pumas, y así lo demostró Sebastián Córdova al mentarle la madre a fans del cuadro universitario.

Todo ocurrió durante una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’ , la cual se llevó a cabo a bordo de un coche que circulaba por las calles de la Ciudad de México.

En un momento, fans alcanzaron en otro coche al Escorpión Dorado y Sebastián Córdova, quienes les preguntaron a qué equipo le iban, a lo que ellos contestaron “a lo Pumas”.

Mostrando su decepción de que no dijeran América, en el video se escucha como Sebastián Córdova les mienta la madre: “Chinguen a su madre” , dijo el jugador entre risas.

Sebastián Córdova ha tenido grandes torneos con el Club América y más recientemente con la Selección de México, con la que ganó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos.

Es por eso que el jugador azulcrema ya se encuentra ansioso por poder dar el salto a un equipo de Europa; sin embargo, le gustaría que fuera un equipo importantes.

Y es que el jugador de 26 años ya tiene prisa para dar el salto al futbol de Europa, por lo que le gustaría hacerlo con un buen equipo.

“Ojalá (puede ir a Europa). Ya tengo mi edad y para emigrar ya me siento medio grande, si no es este año el que sigue ya van a ser 26 años, digo, ya estoy grande. Ya sería buscar un buen club y romperla allá. No es como Edson (Álvarez) que fue al al Ajax para después ir a otro club. Yo a mis 25 o 26 años tengo que ir ya a un buen club”

Sebastián Córdova