México.- Pese a que ahora se encuentra en el momento cumbre de su corta carrera, Sebastián Córdova tuvo que sortear varias dificultades antes de debutar como futbolista profesional.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Sebastián Córdova relató que, cuando llegó a las instalaciones del Club América, le tocó dormir junto a otros 40 aspirantes .

Incluso, tales dificultades provocaron que el ahora número 10 del Club América intentara regresar a Aguascalientes con su familia, y es que apenas tenía 15 años de edad .

“Yo me quería regresar, le llamaba a mis papás que estaban en Aguascalientes… Apenas a los dos días de haber llegado, había mucha gente que no conocía, por eso me quería regresar… (Aparte) Cuando yo estuve en la casa club del América eran como cuatro dormitorios, diez literas y 40 güeyes” Sebastián Córdova

Aunque eso sí, Sebastián Córdova reconoció que en la casa club de las Águilas siempre le trataron bien, pues, a diferencia de otros equipos, a él le daban de comer y lo necesario para desarrollarse.

Sebastián Córdova quiere ser corredor de autos cuando se retire

En la misma entrevista con el Escorpión Dorado, Sebastián Córdova afirmó que, una vez que se retiré, le gustaría ser corredor de autos , ya que le gusta en demasía la velocidad.

“Quisiera ser corredor de autos. (Me gusta la velocidad) Por los juegos de Need for Speed. Sí me gustaría ser corredor de GT3 Cup”

No obstante, Sebastián Córdova también dejó en claro que por ahora su máximo sueño es consagrarse en el Club América e ir a Europa.

En ese sentido, el número 10 del Club América dijo que le gustaría jugar en LaLiga de España o bien en la Premier League de Inglaterra.

Sebastián Córdova en Tokio 2021 (Kiichiro Sato / AP)

Sebastián Córdova, uno de los máximos prospectos de México

Aunque no es precisamente un juvenil, Sebastián Córdova, de 24 años de edad , es uno de los jugadores con mejor proyección de México.