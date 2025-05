La rivalidad entre David Faitelson y Odin Ciani no comenzó hoy cuando ambos periodistas se dijeron de todo previo a la final del Clausura 2025 de la Liga MX entre Toluca y América.

La pelea entre David Faitelson y Odin Ciani se suscita en el Estadio Nemesio Diez previo al inicio del partido Toluca vs América.

El encuentro ocurrió mientras Odin Ciani esperaba junto a otros periodistas, y su reacción al verse con David Faitelson fue inmediata y bastante tensa entre ambos.

Las palabras se subieron de tono rápidamente y ambos intercambiaron insultos, señas obscenas,entre otras agresiones.

Pelea Faitelson vs Odin Ciani

Durante el intercambio de palabras, David Faitelson le lanzó una grosería y Odin Ciani le respondió diciéndole “malagradecido”, dejando en claro que la relación entre ellos está en un punto en el que no se pueden ver ni en pintura.

El origen de la pelea entre David Faitelson y Odin Ciani, quienes armaban el “color”, no es nuevo, pues el periodista de ESPN ha cuestionado la forma de ser del analista de TUDN. En una plática que tuvo con Ricardo Peláez contó que hubo un momento en que él denunció agresiones sexuales y su excompañero se burló de él y no hizo nada para evitarlo.

El reportero de ESPN también ha contado que cuando David Faitelson trabajaba con José Ramón Fernández en TV Azteca, fue llamado con comentarios despectivos y no dijo nada, y ahora que recibió insultos por parte de su maestro sí se queja.

“Cuando se va a Televisa, ahora resulta que José Ramón me pegaba, José Ramón me insultaba, me lastimaba, pero por qué no decir: ‘José Ramón me hizo’, que gracias a él, él está ahí, a él y a su trabajo”, dijo Odin Ciani sobre David Faitelson.

Odín Ciani no necesita trabajar con David Faitelson

Odín Ciani también mencionó que David Faitelson le ha faltado al respeto tanto a él como a su trabajo.

“Dentro de cuadro, es un tipo peligroso, que te señala; ya no me interesa tener amistad con él, le deseo mucha suerte y mucho éxito a él y a su familia”, aclaró Odin Ciani sobre David Faitelson.

El reportero de ESPN agregó que incluso David Faitelson lo ha amenazado. “Me dijo que me iba a romper la ma…, algo pasó con David”, recordó Odin Ciani sobre David Faitelson y agregó que dicha relación nunca volverá a ser igual.