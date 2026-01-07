¡Perdimos hasta en las Canicas! No conforme con el historial de derrotas ante Argentina en futbol, México sufre un nuevo revés. Esta vez ocurrió en el Mundial Fubeca 2026, en el que la Albiceleste dejó en el camino al combinado tricolor.

El “coco” de México aparece siempre, no importa el escenario o la ronda. El nuevo capítulo de fracaso para el tricolor ocurrió en un Mundial de Canicas, sí leyó bien, de canicas.

Argentina y México se encontraron en el Mundial de Canicas 2026 y la Albiceleste se impuso al representativo nacional en la ronda de octavos de final.

Argentina superó a México en octavos de final y más tarde, se deshizo de Colombia en la ronda de cuartos. Fue en semifinales que acabó la participación de la Albiceleste, pues apareció Brasil para poner fin a su travesía.

El agónico triunfo de Argentina sobre México en el Mundial de Canicas 2026

En un video que se ha popularizado con éxito se puede observar la competencia entre Argentina y México en el Mundial de Canicas. En esta edición, quedó claro que la suerte no acompañó al Tricolor.

Ambas canicas, de México y Argentina, son lanzadas a la par Inicia el recorrido y la pelotita verde toma la delantera, pero en el primer agujero, la pelota azul sale primero; en el segundo, se vuelven a encontrar, pero es la canica de los sudamericanos la que sale primero.

El festejo que no sabías que necesitabas: Argentina le ganó a México en el Mundial de Canicas



Sucedió en los octavos de final



Fubeca Race

Las tristes eliminaciones de México ante Argentina en Mundiales

México ha tenido capítulos muy dolorosos ante Argentina en las Copas del Mundo, con eliminaciones que la afición tricolor no olvida.

En el Mundial de 2010, México se instaló en Octavos de Final de la mano de Javier Aguirre. Sin embargo, Argentina cortó los sueños y se impuso por marcador de 3-1, lo que sentenció otro fracaso de la Selección Mexicana.

Cuatro años antes, en Alemania 2006, Argentina también eliminó a México con el inolvidable gol de Maxi Rodríguez para ganar por 2-1.

En Qatar 2022, Argentina y México se vieron las caras, pero en fase de grupos y el resultado no fue distinto. La Albiceleste se impuso por 2-0 a la escuadra que dirigía Gerardo Martino.