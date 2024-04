El partido entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami de Gerardo Martino es, sin ningún tipo de dudas, el duelo más atractivo de los cuartos de final de la Concachampions.

La ida de este duelo terminó calientita, pues distintos reportes indican que Lionel Messi y Gerardo Martino agredieron a miembros del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey.

Y ahora, el director técnico del Inter de Miami habló de lo que le representa enfrentar al equipo de la Liga MX y sí lo tomará como una revancha o es un partido más.

En conferencia de prensa después de su partido de la MLS, el Tata Martino fue cuestionado sobre el partido ante el conjunto de Nuevo León, asegurando que será una revancha.

¿Qué dijo Gerardo del partido contra Rayados de la Concachampions?

El Inter de Miami de Gerardo Martino visitará a Rayados de Monterrey para jugar la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

Gerardo Martino dijo que el duelo de Concachampions será una revancha, aunque dejó claro que no quiere hablar de la polémica con el cuerpo técnico de Rayados de Monterrey.

“Revancha porque de donde vengo si jugás dos partidos, el primero es la ida y el segundo es la revancha, nada que ver con todas estas cuestiones, no va por ahí, ni me interesa. Vamos a jugar un partido, y si lo ganamos seguiremos y si lo perdemos nos volveremos a casa y pensaremos en la liga (MLS), todo lo que tiene que ver con la telenovela (pelea con cuerpo técnico de Monterrey) no es la idea nuestra”, dijo el Tata Martino.

¡HABLÓ EL TATA! 🗣️



Martino habló antes del juego de Vuelta ante Rayados y señala que es una revancha.



Dijo que la idea es que Messi vuelva luego de la polémica#LUP pic.twitter.com/bxZGmVuhTO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 7, 2024

¿Cuándo y a qué hora es el Rayados vs Inter de Miami de la Concachampions?

Luego de la polémica que se dio en la ida del Rayados de Monterrey vs Inter de Miami, todos quieren ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

El duelo por el boleto a las semifinales de la Concachampions entre Rayados de Monterrey e Inter de Miami se jugará el próximo miércoles 10 de abril.

El partido de la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf iniciará a las 20:30 horas (centro de México) y se podrá ver a través de Fox Sports Premium.