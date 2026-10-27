Scarlett Camberos se robó las miradas durante la gala del Balón de Oro 2026, no solo por su presencia en uno de los eventos más importantes del futbol mundial, sino también por presumir los colores del América Femenil en la alfombra del evento.

La futbolista mexicana llegó a la ceremonia con la camiseta de las Águilas, un gesto con el que mostró su orgullo por el equipo azulcrema y llevó al futbol mexicano a una de las vitrinas más importantes del deporte internacional.

Scarlett Camberos hace historia en el Balón de Oro 2026

La presencia de Scarlett Camberos en la gala tuvo un significado especial, pues se convirtió en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro 2026, reconocimiento que distingue a las mejores jugadoras del mundo por su desempeño dentro de las canchas.

Aunque no logró colocarse entre las primeras posiciones, Scarlett Camberos terminó en el lugar 21 del ranking mundial, un resultado que representa un momento histórico para el futbol femenil mexicano.

Scarlett Camberos lleva al América Femenil al escenario internacional del Balón de Oro 2026 ( Jose Breton/Pics Action/NurPhoto / Jose Breton via Reuters Connect)

La nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro 2026 también pone de relieve el crecimiento y la proyección internacional de las futbolistas mexicanas, que buscan consolidar su presencia en las principales competencias y reconocimientos del balompié mundial.

Además, el gesto de Scarlett Camberos al portar la camiseta del América Femenil durante la gala no pasó desapercibido entre los aficionados, especialmente entre los seguidores del conjunto azulcrema.

Scarlett Camberos of America during the 7th round match between America vs (and) Tigres UANL as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 13, 2026 in Mexico City, Mexico. (MexSport Agency / MexSport Agency)

La jugadora aprovechó uno de los escaparates más importantes del futbol para mostrar su identidad con el club, reforzando el vínculo con el equipo que representa en la Liga MX Femenil.

Así, Scarlett Camberos combinó un logro individual histórico con una muestra de orgullo por sus colores, en una noche que quedará marcada por su participación en el Balón de Oro 2026.