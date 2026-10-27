Charlyn Corral dio un conmovedor mensaje en español al ser reconocida con el Trofeo Gerd Müller como la Mejor Delantera del Año y hacer historia en el Balón de Oro.

La verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el fútbol femenil. Charlyn Corral, futbolista

La delantera de Club Pachuca Femenil resaltó durante su discurso en el Teatro London Palladium de Londres, Inglaterra, el valor del galardón al ser la primera mexicana en conseguirlo.

Además de que destacó lo que se hace actualmente en nuestro país dentro del futbol de femenil, poniendo de ejemplo que la atacante Scarlett Camberos también estuvo entre las primeras 30 consideradas para el Balón de Oro 2026.

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO 🇲🇽❤️ LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO 🌟



"Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ✨#ballondor pic.twitter.com/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Charlyn Corral manda emotivo mensaje tras hacer historia en el Balón de Oro

Charlyn Corral mostró su orgullo y satisfacción al triunfar en el Balón de Oro 2026.

La futbolista reconoció que tanto el trabajo como la disciplina y el esfuerzo que ha realizado durante dos décadas de carrera han valido la pena luego de ser condecorada como Mejor Delantera del Año.

Estar parada aquí en frente de todos ustedes sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción. Después de muchos goles de aproximadamente 20 años o más de carrera, creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, que la disciplina, que el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena. Charlyn Corral, futbolista

En su conmovedor mensaje, Charlyn Corral agradeció al Club Pachuca, incluyendo a presidente, directivos, staff y futbolistas del club.

Charlyn Corral (Adrian Macias / Adrian Macias)

Charlyn Corral aseguró que el premio del Balón de Oro también pertenecía a sus compañeras de equipo.

“Quiero agradecer a mi club, al club Pachuca, a los presidentes, a los (1:03) directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras que espero que me estén viendo el día de hoy. Muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes.” Charlyn Corral, futbolista

La delantera Charlyn Corral de igual manera se mostró agradecida con su familia.

Reconoció que sus seres queridos eran la base y sostén de su carrera futbolística.

Y como último punto pero no el menos importante, agradecer a mis padres, a mi hermano. Ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera. Gracias por compartir mis locuras, gracias por nunca dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza para abrir brecha en este deporte. Charlyn Corral, futbolista

Selección Mexicana Femenil reconoce a Charlyn Corral por brillar en el Balón de Oro 2026

Luego de triunfar en el Balón de Oro 2026, la Selección Mexicana femenil reconoció a Charlyn Corral.

Y reconoció el gesto que tuvo con Scarlett Camberos durante la ceremonia de premiación al pedir un aplauso para su colega futbolista.

“Porque cuando una mexicana brilla, ¡brillamos todas”, escribió la Selección Mexicana en redes.

Charlyn Corral recibió el premio a mejor delantera en el Balón de Oro luego de marcar 49 goles en 49 partidos durante el año, brillando con Pachuca y el Tricolor.