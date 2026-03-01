La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Santos vs Cruz Azul quienes se enfrentan en el Estadio Corona el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 3-0 a favor de los celestes; conoce las posibles alineaciones.
Santos vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX
El pronóstico del partido Santos vs Cruz Azul es victoria 3-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.
Santos vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Santos vs Cruz Azul.
Santos
- Portero: Acevedo
- Defensas: Echeverría, Amione, Balanta y Picón
- Mediocampistas: López, Gruezo, Palacios y Bullaude
- Delanteros: Villalba y Di Yorio
Cruz Azul
- Portero: Gudiño
- Defensas: Piovi, Ditta, Lira y Rodarte
- Mediocampistas: Barragán, Márquez, Palavecino, Rotondi y Rodríguez
- Delanteros: Fernández y Paradela
Santos vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Santos vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Santos vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 9
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: ViX, TUDN, ESPN y Disney+