La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Santos vs Cruz Azul quienes se enfrentan en el Estadio Corona el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 3-0 a favor de los celestes; conoce las posibles alineaciones.

Santos vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

El pronóstico del partido Santos vs Cruz Azul es victoria 3-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.

Santos vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Santos vs Cruz Azul.

Santos

Portero: Acevedo

Defensas: Echeverría, Amione, Balanta y Picón

Mediocampistas: López, Gruezo, Palacios y Bullaude

Delanteros: Villalba y Di Yorio

Cruz Azul

Portero: Gudiño

Defensas: Piovi, Ditta, Lira y Rodarte

Mediocampistas: Barragán, Márquez, Palavecino, Rotondi y Rodríguez

Delanteros: Fernández y Paradela

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul. (Redes Sociales)

Santos vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Santos vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 19 horas por TUDN y ViX.