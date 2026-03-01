La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Santos vs Cruz Azul quienes se enfrentan en el Estadio Corona el martes 3 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 3-0 a favor de los celestes; conoce las posibles alineaciones.

Santos vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

El pronóstico del partido Santos vs Cruz Azul es victoria 3-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.

Santos vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Santos vs Cruz Azul.

Santos

  • Portero: Acevedo
  • Defensas: Echeverría, Amione, Balanta y Picón
  • Mediocampistas: López, Gruezo, Palacios y Bullaude
  • Delanteros: Villalba y Di Yorio

Cruz Azul

  • Portero: Gudiño
  • Defensas: Piovi, Ditta, Lira y Rodarte
  • Mediocampistas: Barragán, Márquez, Palavecino, Rotondi y Rodríguez
  • Delanteros: Fernández y Paradela
Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul.
Santos vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Santos vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el martes 3 de marzo a las 19 horas por TUDN y ViX.

  • Partido: Santos vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 9
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corona
  • Transmisión: ViX, TUDN, ESPN y Disney+