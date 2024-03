Julián Quiñones fue víctima de gritos racistas por parte de algunos fans de Chivas, pese a la petición del jugador de erradicar las ofensas y el gris comunicado de prensa de la Liga MX, pues esta no es la primera ocasión que ocurre.

A Julián Quiñones se le da bien jugar ante Chivas. Desde su paso por Atlas, los fans rojiblancos han padecido la velocidad del seleccionado mexicano, el problema recae en unos cuantos pseudoaficionados que han ofendido al jugador con insultos racistas.

Las lamentables escenas en las tribunas mexicanas se han repetido en más de una ocasión. Julián Quiñones fue agredido por su color de piel en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions; el delantero regresó al Akron para el partido de Liga MX y las ofensas volvieron a llegar.

Tras los gritos racistas reportados y evidenciados en redes sociales, la Liga MX lanzó un escueto comunicado, más tarde, el delantero de América alzó la voz para pedir un alto a la violencia, pero hubo fans de Chivas que no entendieron y en el duelo por la Jornada 12 los insultos volvieron a escucharse desde las tribunas.

Captan insultos racistas de fans de Chivas contra Julián Quiñones

En redes sociales, comenzaron a circular nuevos videos que evidencian los insultos racistas por parte de fans de Chivas contra Julián Quiñones.

Julián Quiñones se encuentra en el área americanista, desde la tribuna se escuchan sonidos de mono, mientras un seguidor rojiblanco emula al animal; el jugador parece reclamar al silbante y la afición de Chivas grita: “va a llorar, va a llorar”.

En sus dos recientes visitas al Akron, Julián Quiñones padeció las ofensas racistas por parte de los fans de Chivas. En días pasados lanzó un comunicado para pedir un alto a la violencia, pero no funcionó.

“Lo hago más que todo (pedir un alto a la violencia) porque se meten con mis hijas, saben que los hijos son lo más sagrado… a mí pueden decirme lo que quieran, pero con mis hijas no se metan”, cierra el delantero del América en un mensaje contundente.

Urge vetar el patio de juegos @LigaBBVAMX. pic.twitter.com/2X9wDCZm8g — Dinastía Águila (@Dinastiaguila) March 17, 2024

Ante los gritos racistas, Julián Quiñones llama ‘hijos’ a los fans de Chivas

Julián Quiñones no aguantó los insultos de la afición de Chivas y les respondió haciendo la seña de que “todos son sus hijos”.

Un usuario evidenció la seña de Julián Quiñones, y éste no dudó en responder. “¿Por qué no pones mejor lo que me gritaron en ese momento?

En cuanto a la Liga MX aún no se pronuncia al respecto, pero su video más reciente es justo uno en el que jugadores de Chivas y América piden un alto al racismo… como se puede observar, no funcionó.