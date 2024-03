En la pasada ventana de fichajes, Álvaro Fidalgo estuvo muy cerca de abandonar el Nido y emigrar a Europa. Aunque se decidió por América, la directiva sabe que en cualquier momento puede partir y ya habría encontrado a su reemplazo en un español que ya ha sido seleccionado.

Álvaro Fidalgo ha sido una pieza medular en el mediocampo americanista. Su partida no será fácil de llenar en la Liga MX, es por eso que la directiva ya trabaja en su reemplazo.

La primera opción de América es Erick Sánchez, el volante interior ha destacado en la Liga MX por su buen toque de balón en Club Pachuca, pero su alto costo sería una barrera para ficharlo.

Al Chiquito Sánchez se uniría una segunda opción: José Gragera, quien comparte el mismo agente que Álvaro Fidalgo, Gelu Rodríguez.

¿Quién es José Gragera, posible relevo de Álvaro Fidalgo en América?

El reemplazo de Álvaro Fidalgo en América sería José Gragera, mediocampista español de 23 años de edad, ha sido seleccionado para su país en categorías inferiores y actualmente juega para el Espanyol de Barcelona.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el hecho de que Álvaro Fidalgo y José Gragera compartan representante podría ayudar a las negociaciones con América.

José Gragera se formó en las inferiores del Sporting de Gijón, donde recorrió las categorías juveniles hasta hacer su debut en el primer equipo (2020). En el mercado invernal del 2023 fue cedido al RCD Espanyol, que adquirió el 70% de sus derechos por tres millones de euros.

En la actual temporada, Gragera ha disputado 24 partidos entre LaLiga 2 y la Copa del Rey. El español ha sufrido para mantenerse en el once, apenas ante Alcorcón (10 de marzo del 2024) recuperó la titularidad, que no veía desde el 16 de diciembre del 2023.

En la selección española, el gijonés ha tenido minutos en las categorías Sub 21 y Sub 19. Sin embargo, desde septiembre del 2022 no disputa un partido con La Roja.

Perfil de José Gragera, posible reemplazo de Álvaro Fidalgo:

Nombre: José Gragera Amado

Fecha de nacimiento: 14 de mayo del 2000

Edad: 23 años.

Lugar de nacimiento: Gijón, España

Altura:1.86 m.

Posición: Mediocampista

🎙️ Gragera: "La afición del Espanyol es ejemplar. Sabemos que va a venir mucha gente y agradecemos su apoyo en casa y fuera"#GironaEspanyol #RCDE pic.twitter.com/niRD7lCptr — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 28, 2023

Álvaro Fidalgo ya rechazó Europa por América

En el último mercado, equipos como Betis de la Liga de España pusieron su interés en Álvaro Fidalgo, mediocampista formado en las inferiores del Real Madrid; sin embargo, rechazó cualquier interés del Viejo Continente para enfocarse con las Águilas.

Álvaro Fidalgo llegó al América en 2021 y de inmediato comenzó a mostrar su visión y técnica individual, lo que lo convirtió en un inamovible del once azulcrema.

Como jugador azulcrema, Álvaro Fidalgo acumula 138 partidos, con 11 goles y 19 asistencias en su cuenta. En el Apertura 2023 logró su primer título de Liga con América, tras vencer en la Final a Tigres.