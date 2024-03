El racismo no cesa en las canchas de futbol ni fuera de ellas pese a los cientos de mensajes para pedir un alto a la violencia. Esta vez fue Julián Quiñones quien alzó la voz para exigir respeto, pues la afición ha insultado en más de una ocasión al jugador del América y ya hasta se metieron con sus hijas.

Julián Quiñones fue víctima de gritos racistas en el Clásico Nacional ante Chivas. América se pronunció al respecto y Concacaf abrió una investigación. Los insultos hacia el colombiano quedaron evidenciados en videos que circulan en redes sociales.

Sin embargo, éste no fue un hecho aislado, Quiñones ha sido víctima de violencia en más de una ocasión y aunque se pronunció “mentalmente fuerte”, los insultos han llegado hasta sus hijas, situación que lo impulsó a alzar la voz.

“Con mis hijas no se metan”, lanzó Julián Quiñones tras actos racistas

Julián Quiñones compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió un alto a la violencia. El delantero del América aseguró que sus hijas fueron víctimas de insultos y exigió que paren de meterse con ellas.

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando, porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi tipo de piel”, comenzó el mensaje de Julián Quiñones.

“Lo hago más que todo (pedir un alto a la violencia) porque se meten con mis hijas, saben que los hijos son lo más sagrado… a mí pueden decirme lo que quieran, pero con mis hijas no se metan”, cierra el delantero del América en un mensaje contundente.

Mensaje de Julián Quiñones en sus redes sociales. (CAPTURA DE PANTALLA)

Julián Quiñones y otro episodio de violencia en la Liga MX

Pese a los protocolos, la creación del Fan ID, los mensajes previos a los partidos y las campañas implementadas, la violencia en el futbol mexicano no cesa. Uno de los episodios más recientes fue en el Clásico Nacional, donde Julián Quiñones fue víctima de insultos racistas.

Sólo un par de días después de los reprobables insultos a Julián Quiñones, Nahuel Guzmán denunció que un colectivo feminista le lanzó el grito homofóbico, mismo que sigue sin desaparecer de la Liga MX, pese a los mensajes y advertencias que han llegado desde la FIFA.

A la violencia verbal se ha sumado la física, un fan de Chivas agredió a un oficial en el Clásico Nacional, también fanáticos rojiblancos sostuvieron una pelea con seguidores de Cruz Azul.

La violencia en el futbol mexicano ha escalado a niveles enormes. En enero pasado, Maribel, aficionada de Rayados, fue atropellada por pseudoaficionados de Santos en las inmediaciones del Estadio TSM Corona. La documentación oficial arrojó como resultado que la muerte de Maribel fue instantánea.