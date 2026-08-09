La ciclista mexicana Romina Hinojosa completó su participación en el Tour de Francia Femenil 2026, una de las competencias más exigentes del calendario internacional, y terminó la última etapa en la posición 91.

Romina Hinojosa cruzó la meta de la novena etapa con un retraso de aproximadamente nueve minutos respecto a la ganadora, resultado que le permitió completar el recorrido y cerrar su participación en la histórica carrera francesa.

Romina Hinojosa compitió con las mejores del mundo en el Tour de Francia

La mexicana concluyó la competencia en el puesto 113 de la clasificación general, dentro de un grupo de 115 ciclistas que lograron completar las nueve etapas del Tour de Francia.

El resultado representa una experiencia importante para Romina Hinojosa, quien tuvo la oportunidad de competir durante más de una semana al lado de algunas de las mejores especialistas del ciclismo de ruta mundial.

El Tour de Francia Femenil volvió a representar una prueba de máxima exigencia para el pelotón, con etapas diseñadas para poner a prueba las capacidades de las corredoras en distintos terrenos.

Romina Hinojosa hace historia y finaliza las nueve etapas del Tour de Francia. (romina_hinojosa02)

Romina Hinojosa demostró que está para grandes cosas en el ciclismo

Más allá de su posición definitiva, la participación de Romina Hinojosa representa una oportunidad para adquirir experiencia en una de las carreras de mayor prestigio del ciclismo femenil.

Con su llegada a París y el cierre de las nueve etapas, Romina Hinojosa se convirtió en una de las representantes mexicanas que lograron completar el Tour de Francia Femenil 2026, dejando una nueva experiencia para el ciclismo nacional.