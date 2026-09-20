La ciclista mexicana Romina Hinojosa firmó una destacada actuación en la contrarreloj femenina del Campeonato Mundial de Ruta, al finalizar en la posición 28, en una prueba que reunió a algunas de las mejores exponentes del ciclismo internacional.

Romina Hinojosa completó el recorrido con una diferencia de 5 minutos y 42 segundos respecto a la ganadora, la suiza Marlene Reusser, quien se proclamó campeona mundial tras detener el cronómetro en 50 minutos y 24 segundos.

Romina Hinojosa mantuvo un ritmo constante en la contrarreloj

La representante mexicana, Romina Hinojosa logró colocarse dentro de las 30 mejores de la competencia, en una prueba que exigió resistencia, estrategia y capacidad para mantener un ritmo constante frente al reloj.

Por su parte, Sara Roel, la otra representante de México en la contrarreloj femenina, concluyó en el puesto 33, con una diferencia de 7 minutos y 29 segundos frente a Reusser.

De esta manera, las dos ciclistas mexicanas lograron completar la exigente prueba mundialista, sumando experiencia internacional en una de las competencias más importantes del calendario de ruta.

Romina Hinojosa destaca en la contrarreloj femenina del Mundial de Ruta. (Christinne Muschi / Christinne Muschi/The Canadian P)

Marlene Reusser logró quedarse con la victoria

En lo más alto del podio, Marlene Reusser confirmó su protagonismo en la especialidad al conquistar el título mundial con un registro de 50:24 minutos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro.

La actuación de Romina Hinojosa destaca dentro de la participación mexicana en el Mundial de Ruta, donde continúa el desafío de las representantes nacionales por consolidarse frente a las mejores ciclistas del mundo y ganar experiencia en el máximo escenario de la disciplina.