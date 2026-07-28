Roberto Mancini regresa casi tres años después como entrenador de la dirección técnica de la selección de Italia, en busca de sacar al país de una crisis futbolística que lo ha dejado fuera de los últimos tres mundiales de la FIFA.

El presidente de la federación italiana de fútbol, Giovanni Malago, anunció el martes 28 de julio el nombramiento de Roberto Mancini como nuevo seleccionador de Italia.

Además, Claudio Ranieri es el nuevo encargado de la reestructuración del futbol italiano, después de que Paolo Maldini renunciara apenas 16 días después de haber sido nombrado.

Roberto Mancini es el nuevo entrenador de la selección de Italia (@FIGC)

Roberto Mancini ya triunfó como entrenador de la selección de Italia

Roberto Mancini, de 61 años, condujo a la selección de Italia al título de la Eurocopa de 2021, pero renunció en agosto de 2023 para dirigir a Arabia Saudita.

“El tiempo se estaba acabando… Creí que la persona que debía convertirse en el nuevo seleccionador de Italia es Roberto Mancini, por toda una lista de razones” Giovanni Malago. presidente de la federación italiana de fútbol

La crisis de la selección de Italia que Mancini busca frenar

La selección italiana no se clasificó por tercera vez consecutiva al Mundial, lo que provocó las renuncias del presidente de la federación, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso en abril.

Roberto Mancini ya vivió una etapa como seleccionador de Italia tras el Mundial de 2018, luego de perder ante Suecia un repechaje de clasificación.

Mancini aportó creatividad y juventud a una Italia que lució en la Eurocopa, al vencer a Inglaterra en el estadio de Wembley en una tanda de penaltis.

Entre 2018 y 2021, Mancini llevó a Italia a una racha récord mundial de 37 partidos sin perder.

Sin embargo, una derrota 1-0 en casa ante Macedonia del Norte, ubicada en el puesto 67 del ranking, en un repechaje de semifinales en 2022, significó que la Azzurra volviera a quedarse fuera del Mundial.

Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia (@andreapirlo21 / Instagram )

Los candidatos que no llegaron a la dirección técnica de Italia

Roberto Mancini es anunciado como entrenador de Italia, luego de que Andrea Pirlo fue descartado como candidato.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ya habían rechazado ofertas para dirigir a la selección de Italia.

Italia volverá a jugar en septiembre y octubre, cuando se enfrenten a Bélgica, Turquía y Francia en la Nations League.