Robert Morales fue comprado de manera definitiva por el Club Pumas, haciendo válida la opción de compra que le dio el Deportivo Toluca tras concluir su año a préstamo.

Tras ser comprado por Pumas, Robert Morales extendió su contrato con el Club Universidad hasta el año 2029.

A través de sus redes sociales, Pumas dio a conocer el acuerdo que mantendrá a Morales en el equipo del Pedregal.

La directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029. El Club Universidad Nacional continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo. Club Universidad

Robert Morales extendió su contrato con Pumas (@PumasMX)

¿Por qué Robert Morales fue comprado por Pumas?

Robert Morales, seleccionado paraguayo, firmó una extensión definitiva por tres años que lo vincula con los auriazules hasta diciembre de 2029, debido al gran rendimiento que ha mostrado en la delantera auriazul.

Trascendió que, el monto del traspaso que pagó Pumas por Robert Morales estuvo cerca de los 5 millones de dólares.

Se trata de la primera decisión oficial de la directiva de Pumas en su reestructuración rumbo al Clausura 2027, luego de que el equipo no clasificara a la Liguilla del Apertura 2026.

Los números de Robert Morales con Pumas

Desde la llegada de Robert Morales a Pumas, ocurrido en enero de 2026, el paraguayo se ha consolidado como referente ofensivo del club con Efraín Juárez y Esteban Solari como entrenadores.

Estos son los números de Robert Morales en Pumas:

Partidos jugados: 42

Goles: 15 (9 en Clausura 2026, 5 en Apertura 2026, 1 en Concachampions)

Asistencias de gol: 6

El Club Universidad Nacional inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes 11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.