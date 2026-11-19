Pumas podría sufrir una baja importante de cara al Clausura 2027 debido a que Pedro Vite estaría en el radar de Tigres.

De acuerdo con el periodista Miguel Arizpe, de RG La Deportiva, existe interés de Pumas y Tigres para concretar el movimiento, incluso, señaló que el futbolista tendría disposición para abandonar Ciudad Universitaria y comenzar una nueva etapa en Nuevo León.

“El entorno del jugador me dijo que cruzaron palabras con Tigres. Pedro sí quiere venir a Tigres”. Miguel Arizpe, de RG La Deportiva.

Pedro Vite cambiaría de postura sobre su futuro

Las versiones sobre la posible salida de Pedro Vite llaman la atención porque contrastan con las declaraciones que el propio futbolista realizó en abril pasado, cuando manifestó su compromiso con Pumas y aseguró sentirse identificado con la institución.

“Yo mato por la camiseta de Pumas y siempre voy a dar todo para respaldarlo”, expresó en una entrevista con Mediotiempo.

Pumas perdería a Pedro Vite: Tigres apunta a ficharlo para el Clausura 2027. (@pedro_vite45)

En aquella conversación, Pedro Vite también reconoció que había dejado pasar oportunidades para continuar su carrera en Europa, debido a su interés por formar parte del proyecto auriazul.

Tigres buscará reforzarse para el Clausura 2027

Tigres tendría interés en fortalecer su plantilla después de quedar eliminado de la Liguilla del Apertura 2026.

La posible llegada de Pedro Vite sería parte de los movimientos que buscaría realizar la institución para recuperar protagonismo.