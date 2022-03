Ricardo La Volpe afirma que el Chicharito Hernández es mejor que Rogelio Funes Mori, es por ello que consideró que el canterano del Club Chivas debería tener una chance en la Selección de futbol de México.

En entrevista con ESPN, Ricardo La Volpe aseguró que el Chicharito Hernández debe ser seguido muy de cerca por Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México , a fin de llamarlo eventualmente.

Aunque estimó que Raúl Jiménez es el predilecto para la delantera del Tricolor, el entrenador argentino también aseveró que Javier Hernández debería ser el segundo a bordo .

Chicharito Hernández: revelan por qué ya no es llamado a la Selección de futbol de México

“Creo que (Hernández) había bajado su rendimiento, vuelve a tomarlo y (Gerardo) Martino debe seguirlo con sus colaboradores con lo hacíamos nosotros, las visorías están para eso, para ver en qué nivel está, sabemos que está Raúl Jiménez, si juega con un solo nueve, Jiménez hoy es el que mejor está, es el que ha venido demostrando, pero si después vemos que es Funes Mori, Henry Martín, no hay duda en cualquier momento puede llamar otra vez a ‘Chicharito’”

Aunado a lo anterior, Ricardo La Volpe explicó que el Chicharito Hernández no sólo puede aportar en cuanto a futbol se refiere, sino también en liderazgo .

Pues para nadie es un secreto que Javier Hernández es un peso pesado dentro del vestuario de la Selección de futbol de México, la cual buscará amarrar su boleto al Mundial Qatar 2022.

De igual modo, La Volpe comentó que Chicharito Hernández anda en mejor nivel que Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez, quienes suelen ser llamados por Gerardo Martino.

“Es por lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestirse una camiseta, si es o no un gran jugador en su equipo, a la hora que viene (a la selecicón) pesa esa camiseta, pero a ‘Chicharito’ no, ya estuvo, ya lo demostró, lleva años, puede ser un líder como (Andrés) Guardado, (Héctor) Herrera, (Guillermo) Ochoa, pero a Martino me imagino que sus colaboradores le van a decir que anda en mejor momento, está mejor que Funes Mori, quizá mejor que Henry Martín”

Ricardo La Volpe