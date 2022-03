Chicharito Hernández externó su deseo por regresar a la Selección de futbol de México.

El Chicharito Hernández no quita el dedo del renglón: quiere volver a la Selección de futbol de México, pero sabe que no será fácil.

¿Qué debe hacer para volver a la Selección de futbol de Gerardo Martino? El delantero del LA Galaxy asegura que hará todo lo que esté a su alcance.

“No pienso nada más día a día al despertarme. Yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya es una herramienta para estar considerado en selección o no”, puntualizó Javier Hernández.

Sin embargo no olvida que “después son decisiones que son del entrenador”. Por su parte, reiteró que seguirá trabajando como le enseñaron.

“Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se me tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre (cómo ser un seleccionado nacional)”, dijo para la Oficina de Comunicación de la MLS.

Andrés Guardado y Chicharito en un partido de la Selección Mexicana (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Chicharito Hernández y su última convocatoria con la Selección de futbol de México

Javier ‘Chicharito’ Hernández extraña a la Selección de futbol México y ante la falta de goles, parece que el Tricolor a él.

Sin embargo, no hay fecha para el regreso de Javier Hernández… La última vez que esto ocurrió fue el 6 de septiembre de 2019, en un amistoso ante Estados Unidos.

En aquella ocasión la Selección de futbol de México goleó (3-0) a la Selección de futbol de Estados Unidos y el Chicharito anotó.

‘Chicharito’ Hernández. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

El sueño del Chicharito Hernández en la MLS

Javier ‘Chicharito’ Hernández inició con gol la temporada de la MLS y lo tiene muy claro: quiere ser campeón con el LA Galaxy.

La temporada anterior convirtió 17 goles, pero el LA Galaxy no logró clasificar a los Playoffs de la MLS; estaría dispuesto a cambiarlos por un título, declaró.

“Seguiré trabajando, seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el La Galaxy que es lo más importante, lo que tengo en mente que es ser campeón”, declaró.

Esta tarde, Javier Hernández y el LA Galaxy se enfrentarán al Charlotte FC a las 18:30 (Tiempo del Centro de México), en la segunda fecha de la MLS .