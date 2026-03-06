Por primera vez en su historia, la MBL y el Clásico Mundial de Béisbol 2026 lanzan canciones oficiales del torneo con YEONJUN y Becky G, entre otros cantantes.

El tema musical principal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es “Make it Count”, una colaboración de YEONJUN, Becky G y Myke Towers.

El torneó apostó por darle un nuevo toque a la afición con el lanzamiento de un EP llamado “The Global Game” donde se pueden encontrar canciones como:

“Home Run”

“MVP

“My place”

YEONJUN y Becky G cantante le tema principal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

“Make it Count” es el tema principal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cual buscan integrar las diversas culturas con ayuda de cantante de otros países.

Esta melodía es interpreta por YEONJUN, miembro del grupo TXT, Karol G y del cantante puertorriqueño Myke Towers.

La MBL busca aplicar las misma estrategia musical que utiliza la FIFA en el Mundial, donde además del deporte apuestan por un tema musical que acompaña el torneo durante toda su temporada.

El plan es que “Make It Count”, así como las otras canciones del EP del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se escuchen en estadios de Miami, Huston, San Juan y Tokio durante la presentación de sus equipos.

La canción oficial del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify.

La MBL busca la unión de los países por el béisbol con música

Las Grandes Ligas del Béisbol (MBL) apostaron por un nuevo formato donde la música acompañe al deporte.

Tainy fue el productor musical oficial de las canciones del Clásico Mundial de Béisbol 2026, quien buscó a diversos cantantes como Young Miko y Fujii Kaze para crear un sonido global.

El productor musical expresó a Billboard que él buscaba reflejar la pluralidad musical con canciones que también reflejara la pasión por el béisbol.