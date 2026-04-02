El receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación por problemas con el consumo de alcohol.

De acuerdo con varios reportes, el ingreso del jugador de la NFL, Puka Nacua, a un centro de rehabilitación holística se da después de haber sido acusado de morder a una mujer y realizar comentarios antisemitas.

Reportan que Puka Nacua ingresó a rehabilitación por consumo de alcohol (captura)

Puka Nacua habría dejado marca de una mordida a una mujer

De acuerdo con el medio TMZ, las acusaciones fueron presentadas por la víctima, quien incluso solicitó una orden de restricción temporal, la cual ya fue eliminada, en contra de Puka Nacua por la presunta agresión ocurrida el 31 de diciembre de 2025.

La mujer agredida señala que el jugador de la NFL, Puka Nacua, la mordió en el hombro tras haber mordido previamente a otra persona en la mano, acción que le provocó una herida visible en la piel.

Polémica en la NFL: acusan a Puka Nacua de morder a una mujer y lanzar comentarios antisemitas. (captura)

Por su parte, el abogado del receptor de Los Ángeles Rams, Levi McCathern, negó que su cliente haya mordido a la mujer y calificó la mordedura como “un alboroto”.

“Está de muy buen humor. Creo que lo está haciendo absolutamente fabuloso. Estoy muy emocionado de ver cómo será el año que viene. Por muy bueno que sea, creo que será aún mejor en el futuro”, comentó el abogado del jugador de la NFL.

Puka Nacua busca una extensión de contrato en la NFL

En medio de la polémica, Puka Nacua se encuentra en el último año de su contrato con Los Ángeles Ramos, por lo que busca una extensión.

Cabe mencionar que la temporada pasada, Puka Nacua tuvo una campaña de mil 715 yardas y 10 touchdowns con Los Ángeles Rams de la NFL.