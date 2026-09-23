Rebeca Bernal tuvo una noche destacada con el Manchester United Women al marcar sus primeros goles con el conjunto inglés, que goleó 10-1 al Sheffield United Women, en la primera jornada de la Subway Players Cup.

La defensora tricolor fue titular y respondió con un doblete, ambos tantos conseguidos mediante remates de cabeza tras jugadas a balón parado, para contribuir al contundente triunfo de las Red Devils.

Rebeca Bernal marcó su primer doblete con el Manchester United

Rebeca Bernal inauguró su cuenta goleadora al minuto 18. Después de que Maya Le Tissier adelantara al Manchester United al 15’, Jess Simpson cobró un tiro de esquina desde la derecha y la mexicana apareció dentro del área para elevarse y conectar un sólido cabezazo que significó el segundo tanto de su equipo.

Manchester United mantuvo el dominio y amplió la ventaja antes del descanso con anotaciones de Mared Griffiths, Lea Schüller y Ella Toone, para marcharse a los vestidores con un contundente 5-0.

Rebeca Bernal marca doblete en la goleada del Manchester United ante Sheffield United. (@ManUtdWomen)

En el complemento, Schüller volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 53. Apenas dos minutos después, Rebeca Bernal consiguió su segundo tanto de la noche, nuevamente por la vía aérea.

Rebeca Bernal ya hizo historia en el futbol europeo

La goleada permitió al Manchester United iniciar su participación en la Subway Players Cup con una diferencia de nueve goles y colocarse en el primer puesto de la clasificación general tras la primera jornada.

La mexicana Rebeca Bernal, quien ya había hecho historia al convertirse en la primera futbolista de su país en disputar la Women’s Super League, ahora celebró sus primeras anotaciones con las Red Devils y comenzó a dejar huella en su nueva etapa europea.