Rebeca Bernal está cada vez más cerca de convertirse en nueva jugadora del Manchester United.

La defensora mexicana tendría prácticamente encaminada su salida del Washington Spirit para dar el salto a la Women’s Super League (WSL) de Inglaterra y vestir una de las camisetas más importantes del futbol mundial.

Rebeca Bernal no participó en el partido del Washington Spirit

La futbolista mexicana, Rebeca Bernal, no participó este sábado en la victoria del Washington Spirit por 1-0 sobre Bay FC, una ausencia que ha incrementado las especulaciones sobre su inminente salida del conjunto estadounidense.

El Manchester United estaría trabajando para cerrar el acuerdo antes del jueves, fecha en la que termina la ventana de transferencias de la WSL.

Rebeca Bernal dejaría al Washington Spirit para fichar con el Manchester United. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Por ello, las próximas horas serán determinantes para definir el futuro de la defensa mexicana.

Posible fichaje de Rebeca Bernal sería histórico

De concretarse el fichaje, Rebeca Bernal protagonizaría uno de los movimientos más importantes para una futbolista mexicana en Europa.

Para Rebeca Bernal, el posible traspaso significaría también un nuevo desafío después de su etapa en Estados Unidos.

Aunque el acuerdo todavía no ha sido anunciado oficialmente, todo apunta a que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. La defensa tendría la oportunidad de competir en una de las ligas femeniles más importantes y exigentes del mundo.