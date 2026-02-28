Real Madrid vs Getafe: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.

Real Madrid vs Getafe se verán las caras en la Jornada 26 de LaLiga, el lunes 2 de marzo de 2026. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 3-0.

Real Madrid busca quedarse con el liderato de LaLiga por encima del FC Barcelona, que se encuentra solo por un punto arriba del cuadro de Álvaro Arbeloa.

Real Madrid vs Getafe: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Getafe, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Getafe

Real Madrid vs Getafe: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Getafe a la cancha del Real Madrid en la Jornada 26 de LaLiga.

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Alaba, Rüdiger, Carreras y Carvajal

Mediocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Güler

Delanteros: Vinícius Jr. y Brahim Diaz

Getafe

Portero: Soria

Defensas: Romero, Boselli, Duarte, Iglesias y Kiko

Mediocampistas: Martín, Arambarri y Milla

Delanteros: Satriano y Vázquez

Real Madrid vs Getafe: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 26 de LaLiga

La Jornada 26 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Getafe. El partido inicia a las 14 horas por SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Getafe

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Getafe a la Jornada 26 de LaLiga?

Con 60 puntos, Real Madrid terminó como segundo de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 25, Real Madrid perdió 1-2 ante Osasuna.

Getafe llega al juego contra Real Madrid tras perder 1-0 ante Sevilla en la Jornada 25 de LaLiga.

El equipo rival de los merengues se quedó con 29 puntos en el décimo segundo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Santiago Bernabéu si quiere seguir escalando posiciones.