El Real Madrid cerró una semana clave en sus aspiraciones con derrota en la cancha del Osasuna, un resultado que pone en riesgo su liderato de LaLiga.

Previo a recibir al Benfica en la Champions League 2026, el Real Madrid sufrió con el Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga.

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga?

El Real Madrid perdió 1-2 con Osasuna, sin creatividad para empatar el marcador.

Marcador Osasuna 2-1 Real Madrid | Jornada 25 de LaLiga

Así fueron los goles del partido Osasuna vs Real Madrid:

Minuto 38 | Osasuna 1-0 Real Madrid | Gol de Ante Budimir

Minuto 73 | Real Madrid 1-1 Osasuna | Gol de Vinícius Jr.

Minuto 90 | Osasuna 2-1 Real Madrid | Gol de Raúl García

Real Madrid vs Osasuna (Miguel Oses / AP)

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

Con la caída del Real Madrid con Osasuna, el equipo merengue quedó en 60 puntos, dos más que el FC Barcelona.

Así, el Real Madrid sostiene el liderato de LaLiga, a la espera del resultado del FC Barcelona vs Levante.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid volverá a jugar el miércoles 25 de febrero, en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League 2026 ante Benfica.

Real Madrid llega con ventaja de 1-0 logrado en la ida, pero las dudas mostradas ante Osasuna no le garantizan el pase en la Champions League 2026.

En LaLiga, el Real Madrid recibirá el lunes 2 de marzo al Getafe en la Jornada 26.