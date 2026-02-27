Real Madrid vs Getafe: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 26 de LaLiga.

Real Madrid vs Getafe se enfrentarán en la Jornada 26 de LaLiga. La cita es el lunes 2 de marzo a las 14 horas por Sky Sports.

Partido: Real Madrid vs Getafe

Fase: Jornada 26

Torneo: LaLiga

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Getafe a la Jornada 26 de LaLiga?

Con 60 puntos, Real Madrid terminó como segundo de la tabla general de LaLiga.

En la Jornada 25, Real Madrid perdió 1-2 ante Osasuna.

Getafe llega al juego contra Real Madrid tras perder 1-0 ante Sevilla en la Jornada 25 de LaLiga.

El equipo rival de los merengues se quedó con 29 puntos en el décimo segundo lugar de la tabla general, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Santiago Bernabéu si quiere seguir escalando posiciones.