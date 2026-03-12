La Jornada 28 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Elche este sábado 14 de marzo a partir de las 14 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Elche

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Fase: Jornada 28

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Elche: A qué hora ver el partido de la Jornada 28 de LaLiga

Real Madrid vs Elche juegan en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, el sábado 14 de marzo de 2026.

Real Madrid vs Elche: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 28 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Elche en la Jornada 28 de LaLiga.

Real Madrid goleó al Manchester City previo a su juego ante Elche en LaLiga. (Jose Breton / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 28 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de ida de la Jornada 28 de LaLiga ante Elche con la moral en alto, después de golear al Manchester City en la Champions League 2026.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en casa para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 67 puntos comanda la competencia española,

Elche, por su parte, marcha en el lugar 17 del torneo y su objetivo es alejarse de la zona de descenso en LaLiga.

Manchester City, por su parte, clasificó de manera directa tras terminar octavo en la fase de liga con 16 puntos.