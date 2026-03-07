El FC Barcelona visitó al Athletic en la Jornada 27 de LaLiga con el objetivo de poner más distancia como líder del torneo español.

Aunque no fue un partido sencillo, el FC Barcelona logró sumar los tres puntos en la cancha del Athletic gracias un gol de Lamine Yamal.

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 27 de LaLiga?

A pesar de sufrir en algunas fases del partido de la Jornada 27 de LaLiga, el FC Barcelona se apoderó de los tres puntos con marcador de 1-0 ante el Athletic.

Marcador Jornada 27 de LaLiga: Athletic 0-1 FC Barcelona

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona en la Jornada 27 de LaLiga?

Lamine Yamal volvió a salvar al FC Barcelona en la Jornada 27 de LaLiga en la siempre complicada cancha del Athletic en Bilbao.

El Estadio de San Mamés recibió al líder de LaLiga, el FC Barcelona, que con los puntos ganados se afianzó en la cima del torneo.

Gol del partido

Minuto 68: Gol de Lamine Yamal | FC Barcelona 1-0 Athletic

¿Cómo va el FC Barcelona en LaLiga?

El FC Barcelona llegó a 67 puntos en el liderato de LaLiga, dejando cuatro puntos abajo al Real Madrid, segundo lugar de la competencia.

FC Barcelona rescató un triunfo valioso (Miguel Oses / AP)

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona regresa a la actividad en los octavos de final de la Champions League 2026, en la cancha del Newcastle.

Newcastle vs FC Barcelona se miden el martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la Champions League 2026.

En LaLiga, el FC Barcelona enfrentará al Sevilla el domingo 15 de marzo en la Jornada 28 de la competencia.