FC Barcelona vs Sevilla se enfrentarán en la Jornada 28 de LaLiga. La cita es el domingo 15 de marzo a las 9:15 horas por Sky Sports.

Partido: FC Barcelona vs Sevilla

Fase: Jornada 28

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona empató en la Champions League. (Jon Super / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Sevilla a la Jornada 28 de LaLiga?

Con 67 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.

En la Jornada 27, FC Barcelona venció 1-0 al Athletic en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.

En partido de la Champions League, empató 1-1 con el Newcastle.

El Sevilla, rival del FC Barcelona en la Jornada 28 no marcha muy bien en el torneo.