FC Barcelona vs Sevilla se enfrentarán en la Jornada 28 de LaLiga. La cita es el domingo 15 de marzo a las 9:15 horas por Sky Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Sevilla
- Fase: Jornada 28
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: Sky Sports
FC Barcelona vs Sevilla: Día para ver la Jornada 28 de LaLiga
FC Barcelona vs Sevilla se medirán el domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 28 LaLiga.
FC Barcelona vs Sevilla: Hora y canal para ver la Jornada 28 de LaLiga
A partir de las 9:15 horas, Sky Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Sevilla.
¿Cómo llegan FC Barcelona y Sevilla a la Jornada 28 de LaLiga?
Con 67 puntos, FC Barcelona se mantiene como líder de la tabla general de LaLiga, a cuatro unidades de distancia respecto al Real Madrid.
- En la Jornada 27, FC Barcelona venció 1-0 al Athletic en calidad de visitante para afianzarse en la cima de la competencia.
- En partido de la Champions League, empató 1-1 con el Newcastle.
El Sevilla, rival del FC Barcelona en la Jornada 28 no marcha muy bien en el torneo.
- Con 31 puntos se mantiene en el lugar 14 de LaLiga, por lo que el riesgo de descenso se mantiene latente.