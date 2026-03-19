La Jornada 29 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo a partir de las 14 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Atlético de Madrid

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Fase: Jornada 29

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Atlético de Madrid: A qué hora ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga

Real Madrid vs Atlético de Madrid juegan en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de marzo de 2026.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Atlético de Madrid e en la Jornada 29 de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Atlético de Madrid

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Fase: Jornada 29

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid goleó al Manchester City previo a su juego ante Elche en LaLiga. (Jose Breton / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 29 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de ida de la Jornada 29 de LaLiga ante Atlético de Madrid con la moral en alto, después de eliminar al Manchester City en la Champions League 2026.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en casa para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 70 puntos comanda la competencia española,

Atlético de Madrid, por su parte, marcha en el lugar 3 del torneo con 57 unidades y su objetivo es mantenerse en esa zona de LaLiga.