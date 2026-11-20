Jesús Owono volvió a aparecer públicamente después del trágico fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, ocurrido el pasado 3 de noviembre.

El portero del Andorra acudió este viernes al partido de su equipo frente al Leganés, correspondiente a la jornada 15 de la Segunda División española, en lo que representó su primera aparición pública desde el incidente.

La presencia de Jesús Owono se produjo después de que el Comité de Competición le impusiera una sanción de 12 partidos de suspensión por la acción ocurrida durante el enfrentamiento entre Andorra y Tenerife, disputado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús Owono presenció el partido del Andorra

Jesús Owono presenció el encuentro desde las gradas del Nou Estadi de Encamp, acompañado por otros compañeros que tampoco fueron incluidos en la convocatoria del conjunto del Principado.

Durante ese homenaje, Jesús Owono permaneció de pie y se le observó rezando, en una escena que reflejó el ambiente de respeto y duelo que ha rodeado el fallecimiento del futbolista del Tenerife.

Jesús Owono reaparece públicamente tras la muerte de Jesús de Miguel. (quinto partido)

Posteriormente, en el minuto nueve del partido, el encuentro volvió a detenerse para rendir tributo al delantero.

Jesús Owono continúa fuera de la actividad deportiva

El portero Jesús Owono permanece apartado de la competición mientras cumple la sanción de 12 encuentros impuesta por las autoridades disciplinarias del futbol español.

El caso ha generado una profunda conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Jesús de Miguel, así como por las consecuencias deportivas y personales para los involucrados.