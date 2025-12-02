Rayados y Toluca cierran la fase de ida de las semifinales de la Liga MX en Monterrey; conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del miércoles 3 de diciembre.
Rayados vs Toluca: Pronóstico del partido de la semifinal de ida de Liga MX
Rayados es favorito para tomar ventaja en la semifinal de ida de la Liga MX, y el pronóstico es que Monterrey ganará 2-1 a Toluca en el Estadio BBVA.
Rayados vs Toluca: Posibles alineaciones de la semifinal de ida de Liga MX
Rayados recibirá a Toluca con esta posible alineación en el partido de ida de las semifinales.
Portero
- Luis Cárdenas
Defensas
- Gerardo Arteaga
- Sergio Ramos
- Stefan Medina
- Ricardo Chávez
Mediocampistas
- Jesús Corona
- Fidel Ambriz
- Iker Fimbres
- Óliver Torres
- Sergio Canales
Delantero
- Germán Berterame
Toluca visitará con esta posible alineación a Rayados, en la ida de las semifinales de la Liga MX.
Portero
- Hugo González
Defensas
- Jesús Gallardo
- Federico Pereira
- Antonio Briseño
- Diego Barbosa
Mediocampistas
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Nico Castro
- Helinho
Delantero
- Paulinho
Rayados vs Toluca: A qué hora y dónde ver la ida de semifinales de La Liga MX
A las 21:10 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs Toluca cierran la fase de ida de las semifinales de la Liga MX.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la ida de los semifinales de la Liga MX.
- Partido: Rayados vs Toluca
- Fase: Partido de ida de semifinales de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Toluca al partido de ida de las semifinales de la Liga MX?
Rayados clasificó de manera agónica a las semifinales de la Liga MX, luego de eliminar al América en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.
Un gol de Germán Berterame le dio el pase a Rayados a las semifinales de la Liga MX, en las que se enfrentará con el campeón vigente, Toluca.
Toluca no tuvo mayor problema para avanzar a las semifinales de la Liga MX sobre FC Juárez, pero tendrá un rival más complicado en Rayados de Monterrey.