Rayados y Toluca cierran la fase de ida de las semifinales de la Liga MX en Monterrey; conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del miércoles 3 de diciembre.

Rayados vs Toluca: Pronóstico del partido de la semifinal de ida de Liga MX

Rayados es favorito para tomar ventaja en la semifinal de ida de la Liga MX, y el pronóstico es que Monterrey ganará 2-1 a Toluca en el Estadio BBVA.

Rayados vs Toluca: Posibles alineaciones de la semifinal de ida de Liga MX

Rayados recibirá a Toluca con esta posible alineación en el partido de ida de las semifinales.

Portero

Luis Cárdenas

Defensas

Gerardo Arteaga

Sergio Ramos

Stefan Medina

Ricardo Chávez

Mediocampistas

Jesús Corona

Fidel Ambriz

Iker Fimbres

Óliver Torres

Sergio Canales

Delantero

Germán Berterame

Toluca visitará con esta posible alineación a Rayados, en la ida de las semifinales de la Liga MX.

Portero

Hugo González

Defensas

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Antonio Briseño

Diego Barbosa

Mediocampistas

Marcel Ruiz

Franco Romero

Jesús Angulo

Nico Castro

Helinho

Delantero

Paulinho

Rayados vs Toluca: A qué hora y dónde ver la ida de semifinales de La Liga MX

A las 21:10 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs Toluca cierran la fase de ida de las semifinales de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la ida de los semifinales de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Toluca

Fase: Partido de ida de semifinales de la Liga MX

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Toluca al partido de ida de las semifinales de la Liga MX?

Rayados clasificó de manera agónica a las semifinales de la Liga MX, luego de eliminar al América en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

Un gol de Germán Berterame le dio el pase a Rayados a las semifinales de la Liga MX, en las que se enfrentará con el campeón vigente, Toluca.

Toluca no tuvo mayor problema para avanzar a las semifinales de la Liga MX sobre FC Juárez, pero tendrá un rival más complicado en Rayados de Monterrey.